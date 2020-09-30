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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашской Республики

«Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Международным днем пожилых!
Люди старшего поколения — это золотой фонд Чувашской Республики. Мы ими гордимся, обращаемся к ним за мудрым советом.
Наши ветераны не привыкли почивать на лаврах. Искренне радует, что, несмотря на «серебряный возраст», они принимают активное участие в жизни республики, занимаются спортом, воспитывают внуков, делятся опытом с молодежью. Наша задача — создать все условия для того, чтобы они чувствовали ежедневную поддержку государства и уважение общества.
Низкий вам поклон, дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки, за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей республики и страны.
Желаю вам крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни! Пусть вас всегда окружают любовь, забота и внимание родных и близких!»

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.


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