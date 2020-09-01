Фактические затраты АО «Управление отходами» определит судебная экспертиза

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Судебная экспертиза назначена в отношении АО «Управление отходами». Процедура должна определить фактические затраты предприятия на строительство и реконструкцию объектов межмуниципальной системы переработки и утилизации ТКО на территории региона. Как сообщает в своем обращении к суду Минприроды Чувашии, компания указывает значительно завышенные затраты.

Поручение обратиться к арбитражному суду с ходатайством о проведении судебной экспертизы Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики дал Глава Чувашии Олег Николаев, который держит тему обращения с ТКО в республике на личном контроле.

Опубликовано: 29 сентября 2020 г.


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