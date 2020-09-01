Полиция задержала наркоторговцев из Чувашии и «оптовиков» из Московской области

Гашиш прятали в лесу

Следователи МВД по Чувашии завершили расследование уголовного дела, связанного со сбытом наркотиков в особо крупном размере.

Летом прошлого года в поле зрения оперативников УКОН МВД по Чувашии попали двое местных жителей, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ в регионе. В ходе наблюдения за фигурантами полицейские установили, что молодые люди приобретают наркотики в Московской области и собираются выехать за очередной партией гашиша. По возвращению в Чувашию курьеры, у которых при себе имелось порядка 300 граммов зелья, были задержаны. А мероприятия по выявлению участников организованной группы, связанной с одним оптовым интернет-магазином, продолжились во взаимодействии с ГУНК МВД России. В сентябре 2019 года были задержаны еще пятеро жителей городов Пушкино, Истра и Химки Московской области. В автомобилях и квартирах подозреваемых, в тайниках-закладках в лесах Подмосковья изъято около 98 килограммов гашиша, кокаина и других наркотических, а также психотропных веществ. В ходе расследования уголовного дела установлено восемь эпизодов противоправных действий предполагаемых членов ОПГ — им от 19 до 32 лет, официально они нигде не работали. Сейчас четверо обвиняемых дожидаются приговора, находясь под стражей, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в Пушкинский городской суд Московской области.

Лариса Сорокина