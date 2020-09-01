Энергетики поощрили лучших клиентов в новом офисе

Спасибо за добросовестность и ответственность!

Одновременно двумя событиями ознаменовался прошлый четверг для клиентов филиала Марий Эл и Чувашия АО «ЭнергосбыТ Плюс». Причем оба — приятные. В столице республики состоялось открытие второго в Чебоксарах и четвертого в зоне ответственности филиала офиса обслуживания клиентов. Одними из первых посетителей нового офиса стали руководители лучших чебоксарских УК и ТСЖ – и это уже событие № 2. Впрочем, давайте по порядку.

Место встречи — Тракторостроителей, 74б

— Все наши офисы, в том числе расположенный в центре города на проспекте Ленина, комфортные, но этот — на сегодняшний день точно лучший: просторное помещение, очень красивая отделка, — делится впечатлениями директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович. — Клиенты, уверен, оценят нашу заботу — открытие нового офиса продиктовано, в первую очередь, стремлением компании повысить уровень качества и удобства их обслуживания.

Проспект Тракторостроителей, 74б — адрес расположения нового офиса ЭнергосбыТа, являющегося агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств за потребленные тепловую энергию и горячую воду. Рядом — остановки общественного транспорта, крупный торговый центр федеральной сети — люди пришли туда за покупками, заодно, по пути, и в офис ЭнергосбыТа можно заглянуть, чтобы получить консультацию по вопросам обеспечения теплом, горячей водой, передать показания приборов учета и так далее. Микрорайон бурно застраивается новыми жилыми многоэтажками — количество жителей все прибывает. Потому скучать без посетителей сотрудникам офиса наверняка не придется.

Постарались предусмотреть все до мелочей. Помещение офиса общей площадью 130 квадратных метров расположено на первом этаже здания, что особенно важно для престарелых, инвалидов и посетителей с маленькими детьми. Клиентский зал оборудован информационными стендами, комфортабельными местами ожидания. Работает офис с 8 утра до 17 часов вечера в будние дни. Обед — с 12 до 13 часов, суббота и воскресенье — выходные.

Время торжественного открытия офиса назначили на утро. По приглашению энергетиков символическую красную ленту перерезал и глава администрации Калининского района г. Чебоксары. В зоне его ответственности проживают немало клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». «Огромное спасибо, действительно наши горожане будут довольны, с удовольствием будут приходить и оплачивать коммунальные услуги», — сказал Яков Михайлов.

Конкурс для лучших

Именно сюда, в новый офис, пригласили энергетики на награждение руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья — победителей конкурса «Лучшая УК / Лучшее ТСЖ», который энергокомпания намерена сделать традиционным — нынче его организовали второй раз. В прошлом году счастливчиками стали новочебоксарское ТСЖ «Наш дом» (сертификат достоинством в 45 тыс. рублей использовали на установку металлического забора на улице Советской, 51, который защитил пешеходную зону от проезжей части) и чебоксарская УК «Свет», которая средства 100-тысячного сертификата направила на установку спортивных тренажеров во дворе дома № 39 по улице Гагарина — на радость детворе и покупку снегоочистителя — облегчили труд дворникам.

Нынче, правда, правила конкурса чуть скорректировали. Если годом ранее исполнителей коммунальных услуг, отвечающих условиям конкурса, «вычисляла» энергокомпания, таковых набралось более сотни — среди них были разыграны те самые сертификаты, то нынче поступили иначе — УК и ТСЖ сами подавали заявки для участия в конкурсе, строгому жюри оставалось лишь оценить, насколько они отвечают перечисленным критериям конкурса. Оценивали уровень оснащенности обслуживаемых многоквартирных домов общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременность передачи показаний и, безусловно, отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающей компанией.

Кстати, только в Чебоксарах исполнителей коммунальных услуг, имеющих договор с ЭнергосбыТом, — 128: 73 — ТСЖ и 55 — УК. К сожалению, многие, видимо, не уверены в своих силах — или долги мешают, или не отвечают другим требованиям конкурса. Около двух десятков из них решили побороться за звание лучшего — подали заявки. Оценив все «за» и «против», к финалу энергетики допустили 7 организаций — 4 товарищества собственников жилья и 3 управляющих компании.

А судьи кто?

…Все готово к началу розыгрыша сертификатов. В безымянные конверты вложены листочки с названиями ТСЖ и УК. Да, случайный выбор, зато — все честно и открыто. Счастливчиками оказались ТСЖ «Иволга» и ГО ЖСК. Вячеслав Зданович вручил их руководителям соответствующие сертификаты.

Управляющая «Иволги» Надежда Павлова радости не скрывает: «Мы и в прошлом году участвовали в конкурсе — тогда не получилось. Теперь вот — повезло!» Она уже знает, на что потратит призовые 45 тыс. рублей — уж очень приглянулся ей снегоочиститель, приобретенный УК «Свет», который уже ударно проработал в прошлую зиму: «Я и сама, и жители обслуживаемого нами дома любят чистоту и порядок — придомовая территория будет всегда убрана от снега, да и для дворника такая техника станет хорошим подспорьем в нелегкой, особенно в снежную зиму, работе».

А председатель городского объединения жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья Геннадий Зольников считает, что будет правильнее порадовать пенсионеров и инвалидов. Можно сделать выборку — определить, в каких домах больше всего таких жильцов, и средствами сертификата в размере 100 тыс. рублей воспользоваться для благоустройства территорий именно возле этих МКД. Впрочем, в ГО ЖСК подобные решения принимают коллегиально — вопрос рассмотрят в ближайшее время на правлении.

Безусловно, каждый из 7 финалистов достоин награды. УК «Новоюжный», к примеру, обслуживает 56 многоквартирных домов в новоюжном районе Чебоксар. Плата за тепло и горячую воду в зимние месяцы доходит 13-14 млн рублей. «Непросто, но справляемся, — говорит директор УК Герольд Шатилов. — Выручает то, что жильцы домов в основном добросовестные. Правда, немало и должников: встречаемся, беседуем, требуем — без работы с ними ничего не получится».

Вот и ставший обладателям сертификата ГО ЖСК, обслуживающий почти сотню МКД в разных районах столицы Чувашии, добросовестно выполняет свои обязанности перед энергокомпанией. Геннадий Васильевич не без гордости сказал:

— Уже лет десять долгов за отопление и горячее водоснабжение у нас не было.

— Подтверждаю! — заверил Вячеслав Зданович.

Вообще-то, по мнению Вячеслава Юрьевича, не энергетики для исполнителей коммунальных услуг, а, наоборот, УК и ТСЖ являются самыми строгими судьями для энергосбытовой компании, потому что за ними — десятки тысяч клиентов-физических лиц, за надежность энергоснабжения, комфорт в квартирах которых и несет ответственность «Т Плюс».

— Потому, — отметил он, — в нашей с вами деятельности большая доля и социальной составляющей. Очень надеюсь, что дальнейшая наша совместная работа будет продолжена в таком же конструктивном русле.

Фото Ирины Романовой

Сертификаты от «Т Плюс» нашли адреса для благоустройства придомовых территорий.