27 сентября — День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Чувашии!

Поздравляю вас с праздником!

Машиностроительный комплекс республики объединяет около 600 предприятий и играет важную роль в развитии экономики региона.

В отрасли трудятся профессионалы своего дела, которые успешно осваивают новые технологии, обновляют ассортимент, повышают качество выпускаемой продукции, увеличивают объемы производства.

Особые слова признательности – ветеранам машиностроительной отрасли, которые передают молодым коллегам свой опыт, знания и умения. От вас молодежь перенимает всё лучшее, учится трудиться на благо республики и страны!

От всей души желаю вам успехов, интересных проектов и новых достижений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев