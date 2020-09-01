27 сентября — День машиностроителя

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны машиностроительного комплекса Чувашии!
Поздравляю вас с праздником!
Машиностроительный комплекс республики объединяет около 600 предприятий и играет важную роль в развитии экономики региона.
В отрасли трудятся профессионалы своего дела, которые успешно осваивают новые технологии, обновляют ассортимент, повышают качество выпускаемой продукции, увеличивают объемы производства.
Особые слова признательности – ветеранам машиностроительной отрасли, которые передают молодым коллегам свой опыт, знания и умения. От вас молодежь перенимает всё лучшее, учится трудиться на благо республики и страны!
От всей души желаю вам успехов, интересных проектов и новых достижений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев



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