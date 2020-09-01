Состав нового правительства республики практически сформирован

Крупных перемен нет: большинство руководителей министерств сохранили прежние посты и избавились от приставки и.о., полученной после того, как вступивший в должность Главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку. Статус исполняющего обязанности остается пока лишь у министра экологии Александра Воробьева. В ранге и.о. министра находятся также Алла Салаева и Светлана Каликова. Первая, как уже сообщала «СЧ», в дополнение к должности вице-премьера получила портфель министра образования, а вторая возглавила Минкультуры.