Назначены новые руководители министерств культуры и образования

Глава Чувашии Олег Николаев подписал первые после официального вступления в должность указы о кадровых назначениях в правительстве республики.

Заместителем председателя Кабинета министров Чувашской Республики — исполняющим обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики назначена Салаева Алла Леонидовна.

Исполняющим обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики назначена Каликова Светлана Анатольевна.

Указы о назначениях вступают в силу со дня подписания.