Назначены новые руководители министерств культуры и образования

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев подписал первые после официального вступления в должность указы о кадровых назначениях в правительстве республики.
Заместителем председателя Кабинета министров Чувашской Республики — исполняющим обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики назначена Салаева Алла Леонидовна.
Исполняющим обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики назначена Каликова Светлана Анатольевна.
Указы о назначениях вступают в силу со дня подписания.

Опубликовано: 23 сентября 2020 г.


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