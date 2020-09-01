Контроль за деятельностью управляющих компаний будет усилен

Глава Чувашии Олег Николаев поручил пересмотреть деятельность управляющих компаний в целом, т.к. на некоторые из них постоянно поступают жалобы: жители во многом недовольны их работой.

«Организация управления многоквартирными домами, организация капитального ремонта на сегодняшний день имеет очень много нареканий со стороны жителей многоквартирных домов. Здесь координирующая и направляющая роль у министерства строительства региона и Жилинспекции, которые должны контролировать управляющие компании на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации. Но самое главное, необходимо чтобы коммуникация между жителями и управляющими компаниями была постоянная, открытая и понятная для всех. Если вот эти составляющие будут присутствовать, то и многие вопросы будут разрешаться на месте», — сказал руководитель региона.

Также он подчеркнул, что эта тема в самое ближайшее время должна быть детально проработана. Причем активное участие в этом должны принять сами управляющие компании, советы домов, ТОСы, а также другие организации, которые плотно взаимодействуют с собственниками многоквартирных домов.

«Готов лично принять участие в выработке необходимых решений», — подчеркнул Олег Николаев.