Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Откроется мероприятие с презентации Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.

Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.

Опубликовано: 22 сентября 2020 г.


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