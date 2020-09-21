Отопительный сезон в Чувашии может начаться досрочно

В школах, детских садах и других социальных учреждениях республики тепло может появиться раньше обычного. С рекомендацией не дожидаться необходимых для начала отопительного сезона среднесуточных значений температуры воздуха выступил Роспотребнадзор.

По словам главы региона, ранний запуск тепловых сетей поможет предотвратить всплеск заболевания ОРВИ, что могло бы повлечь за собой развитие и распространение более опасных инфекций.

По словам министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева, сегодня готовность социально-культурной сферы Чувашии к отопительному сезону составляет 95,8%.