Четвертый год подряд Чувашия входит в группу регионов-лидеров по качеству управления финансами

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом свидетельствуют как предварительные результаты оценки российских регионов по показателям прошлого года, недавно опубликованные Минфином России, так и итоги аналитического мониторинга за 2016-18 годы.
Сообщая об этом факте, Минфин Чувашии поясняет, что регионы анализировались по 81 показателю по 7 направлениям. Эксперты учитывали качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, качество управления долговыми обязательствами и государственной собственностью, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, исполнение майских указов и степень прозрачности бюджетного процесса. Принималось во внимание также соблюдение требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством.
Вместе с Чувашией в группу из 26 регионов с высокоорганизованным бюджетным процессом (по итогам 2019 года) вошли несколько соседей по округу: Республика Татарстан, Оренбургская и Самарская области.

Опубликовано: 17 сентября 2020 г.


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