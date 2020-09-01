Четвертый год подряд Чувашия входит в группу регионов-лидеров по качеству управления финансами

Об этом свидетельствуют как предварительные результаты оценки российских регионов по показателям прошлого года, недавно опубликованные Минфином России, так и итоги аналитического мониторинга за 2016-18 годы.

Сообщая об этом факте, Минфин Чувашии поясняет, что регионы анализировались по 81 показателю по 7 направлениям. Эксперты учитывали качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, качество управления долговыми обязательствами и государственной собственностью, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, исполнение майских указов и степень прозрачности бюджетного процесса. Принималось во внимание также соблюдение требований и ограничений, установленных бюджетным законодательством.

Вместе с Чувашией в группу из 26 регионов с высокоорганизованным бюджетным процессом (по итогам 2019 года) вошли несколько соседей по округу: Республика Татарстан, Оренбургская и Самарская области.