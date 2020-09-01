После реконструкции площадь аэровокзала чебоксарского аэропорта увеличится почти в четыре раза

Как сообщается на сайте госзакупок, генеральный подряд на реконструкцию сектора внутренних воздушных линий аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары» получило АО «Новая Авиация» (Санкт-Петербург); сумма контракта — 350 миллионов. В пресс-службе ООО «МАЧ» уточнили, что с учетом закупки оборудования общие расходы на реконструкцию составят свыше 500 миллионов. Раскрывают на сайте аэропорта и детали будущих работ. Во-первых, вернутся в эксплуатацию помещения второго этажа. Во-вторых, здание будет расширено за счет пристроя, а общая площадь аэровокзала увеличится с рабочих сейчас полутора тысяч до 5500 тысяч квадратных метров. «Воздушные ворота» Чебоксар обретут более современный фасад, кардинально изменится и внутреннее пространство аэровокзала.