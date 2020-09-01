Олег Николаев рассказал, какие новые производства могут открыться на предприятиях Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На брифинге по итогам выборов врио Главы Чувашии Олег Николаев ответил на вопрос, как собирается развивать предприятия региона. 

Одним из инструментов станет использование механизма специальных инвестиционных контрактов, так называемый СПИК 2.0, который предполагает заключение соглашения между инвестором, государством, регионом, муниципалитетом и инициатором проекта.

Олег Николаев напомнил, что в рамках СПИК 2.0 в Чувашии сегодня обсуждаются перспективы реализации проекта по производству тракторов малой мощности на площадях концерна «Тракторные заводы».

Если проект успешно пройдет конкурсный отбор, его реализация позволит создать на заводе как минимум 500 новых рабочих мест, запустить новое высокотехнологичное производство и выйти на новые объемы выпуска продукции – до 10-12 тысяч тракторов через 2-3 года.

«Такого рода СПИК планируется реализовать помимо «Тракторных заводов» совместно с «Химпромом», совместно с заводом имени В.И. Чапаева, «Эларой» и рядом других предприятий», – сказал Олег Николаев.

Напомним, в августе завод «Промтрактор», входящий в «Концерн «Тракторные заводы», посетил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Опубликовано: 17 сентября 2020 г.


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