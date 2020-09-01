Министром промышленности и энергетики назначен Евгений Герасимов

Вчера указом врио Главы Чувашии руководителем Минпрома республики назначен Евгений Герасимов. Так же, как и Дмитрий Краснов, недавно ставший заместителем председателя правительства — министром экономического развития и имущественных отношений, Герасимов входил в список резерва управленческих кадров Чувашии. Там он значится как коммерческий директор воронежского ООО «ИК Масловский». Ранее, по данным интернет-ресурсов, Евгений Герасимов работал начальником отдела продаж в ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины», был учредителем новочебоксарского ООО «Дехим» и возглавлял зарегистрированное этой весной региональное отделение политической партии «За правду» в Чувашской Республике. Другим указом врио Главы Чувашии Сергей Лекарев, до этого работавший и.о министра промышленности и энергетики, переведен в ранг заместителя министра.