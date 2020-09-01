Выпускница гимназии №5 стала призером Международной олимпиады по экономике

Выпускница чебоксарской гимназии № 5, а ныне студентка Высшей школы экономики Анна Гущина (на фото — в центре) стала призером III Международной олимпиады по экономике.

Проходили состязания в Казахстане в режиме онлайн. Участвовали в них команды 29 стран — России, США, Канады, Бразилии, Австрии, Индонезии и других. Сборная нашей страны завоевала три золотые медали и две бронзовые, и стала третьей в командном зачете. Одна из бронзовых наград на счету Анны Гущиной, такую же медаль она получила и в командном зачёте. «Я даже не ожидала, что когда-либо попаду на эту олимпиаду, но моя мечта сбылась, — говорит первокурсница экономического факультета НИУ «Высшая школа экономики». — А огромную роль в моей подготовке сыграла поддержка родной гимназии №5».

Фото hse.ru: Команда России стала бронзовым призером в командном зачете, в индивидуальном у наших три золотые медали и две бронзовые.