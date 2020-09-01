«Раритетный» мотоцикл оказался не по зубам несовершеннолетним угонщикам

— Я сперва подумал, друзья пошутили, вокруг дома обошел — нету! — рассказывает владелец «Урала», который буквально по винтику восстанавливал мотоцикл шесть лет. Собрал, прокатился разок, оставил на ночь возле дома, и мотоцикл угнали. Когда об этой истории стало известно благодаря средствам массовой информации, потерпевшему сочувствовали даже незнакомые люди.

Сотрудники уголовного розыска установили, что «Урал» был похищен двумя подростками, которые в общем-то понятия не имели, как обращаться с техникой, выпущенной в конце шестидесятых годов прошлого века. Завести мотоцикл злоумышленники не смогли и все же упорно толкали километра три. Но к шумихе в интернете горе-угонщики оказались не готовы — испугались и бросили похищенное в гаражах в новоюжном микрорайоне. До звонка очевидца, обнаружившего «Урал», потерпевший с друзьями и его жена, усадив детей в коляску, с утра до вечера прочесывали окрестности.

От места, где подозреваемые оставили детище Ирбитского завода, к которому так и не смогли найти подход, сотрудники уголовного розыска по следам установили гараж, где, предположительно, хранилось транспортное средство, а затем вышли и на самих подозреваемых, 13 и 17 лет. Правда, перед судом по обвинению в краже с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 158 УК РФ) предстанет лишь один — младший не достиг возраста уголовной ответственности.

«Ранее оба подростка не попадали в поле зрения полиции, — поясняет старший следователь ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары Анастасия Лобановская, — и, надо полагать, получили серьезный нагоняй от родителей». Мотоцикл привлек ребят своим необычным видом, и, как говорят угонщики, им очень захотелось на нем покататься.

— Подошли бы, попросили, я бы их прокатил, — говорит потерпевший, для которого пропажа любимого детища стала настоящим испытанием для нервной системы. Несмотря на пережитый стресс, у Александра остались самые приятные впечатления о работе оперативников, которые были на связи практически круглые сутки и действовали профессионально, как в кино…

Теперь даже проезжающие мимо водители поздравляют Александра с возвращением «Урала». Друзья шутят, что при такой известности мотоцикл можно и дальше не пристегивать, но чебоксарец собирается хранить его в гараже — от греха подальше…

Фото пресс-службы МВД по Чувашской Республике

Потерять мотоцикл для потерпевшего было все равно что лишиться любимого детища, ведь Александр восстанавливал его по винтику в течение шести лет. Тяжелый советский «Урал» оказался юному поколению не по зубам — несмотря на все усилия, покататься на нем им так и не довелось…