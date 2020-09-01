Кандидат от ЛДПР Константин Степанов: «Выборы это развитие»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Исполнением гражданского долга назвал свой приход на избирательный участок в чебоксарской школе №33 кандидат на пост Главы Чувашии от ЛДПР Константин Степанов. Выборы необходимы, чтобы изменения в обществе происходили эволюционным путем, сказал он, отвечая на вопросы журналистов после того, как опустил избирательные бюллетени в урну.

Что касается исхода нынешних выборов, то вне зависимости от результата голосования он надеется, что участвующие в них политические партии смогут найти общий язык, договориться между собой для блага Чувашии. Это тем более важно, что в следующем году нас ждут сразу две серьезные избирательные кампании – выборы в Государственную Думу России и Госсовет Чувашии.

Михаил Сидоров

 

Фото Олега Мальцева

Опубликовано: 13 сентября 2020 г.


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