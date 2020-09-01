7 сентября — День профсоюзов Чувашской Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем профсоюзов Чувашской Республики!

Именно люди – главная опора региона, они создают настоящее, проектируют будущее.

Повысить эффективность социального партнерства в сфере труда, наладить конструктивный диалог между работодателями и их сотрудниками помогает Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф».

Эта организация отстаивает трудовые права жителей республики, оказывает им бесплатную юридическую помощь в этой сфере, принимает решения, серьезно влияющие на жизнь десятков тысяч людей.

Убежден, что совместными усилиями институтов государственной власти и общества мы сможем обеспечить процветание региональной экономики и стабильность социальной сферы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 7 сентября 2020 г.


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