7 сентября — День профсоюзов Чувашской Республики

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем профсоюзов Чувашской Республики!

Именно люди – главная опора региона, они создают настоящее, проектируют будущее.

Повысить эффективность социального партнерства в сфере труда, наладить конструктивный диалог между работодателями и их сотрудниками помогает Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф».

Эта организация отстаивает трудовые права жителей республики, оказывает им бесплатную юридическую помощь в этой сфере, принимает решения, серьезно влияющие на жизнь десятков тысяч людей.

Убежден, что совместными усилиями институтов государственной власти и общества мы сможем обеспечить процветание региональной экономики и стабильность социальной сферы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев