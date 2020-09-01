7 сентября — День профсоюзов Чувашской Республики

Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем профсоюзов Чувашской Республики!
Именно люди – главная опора региона, они создают настоящее, проектируют будущее.
Повысить эффективность социального партнерства в сфере труда, наладить конструктивный диалог между работодателями и их сотрудниками помогает Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф».
Эта организация отстаивает трудовые права жителей республики, оказывает им бесплатную юридическую помощь в этой сфере, принимает решения, серьезно влияющие на жизнь десятков тысяч людей.
Убежден, что совместными усилиями институтов государственной власти и общества мы сможем обеспечить процветание региональной экономики и стабильность социальной сферы.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев