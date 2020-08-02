В Чувашии повысят прожиточный минимум пенсионера и пособия семьям с пятью и более детьми

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Величина прожиточного минимума пенсионера в Чувашии в 2021 году составит 8024 руб. Увеличение по сравнению с 2020 годом — на 0,9%, или на 71 руб. Соответствующий законопроект принят на вчерашнем заседании правительства республики под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева.
Размер «минималки» определяется по специальной формуле относительно данного показателя в целом по стране, пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Эта величина необходима для установления социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. Она полагается тем из них, у кого пенсия не достигает величины прожиточного минимума в регионе. Среднегодовая численность таких получателей в республике составляет 21,9 тыс. человек. На данные выплаты из федерального бюджета потребуется 565 млн руб.
Руководитель ведомства представила еще два проекта поправок — в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и в закон о порядке предоставления дополнительной выплаты инвалидам боевых действий. Первый законопроект разработан по поручению врио Главы Чувашии с целью повышения уровня социальной поддержки семей. Поправками предлагается повысить размер пособия для семей с пятью и более детьми. Повышение составит 22%, или 1300 руб. в месяц.
Проект поправок в закон о выплатах ветеранам направлен на устранение избыточных требований о предоставлении ими документов о группе и причинах инвалидности, выдаваемых федеральными учреждениями экспертизы. Согласно предложенным поправкам для назначения выплаты достаточно будет сведений, содержащихся в Федеральном реестре инвалидов.
В республике на сегодня проживают 110 инвалидов боевых действий, которым полагается дополнительная выплата в зависимости от группы от 700 до 1300 руб. ежемесячно. В республиканском бюджете на эти цели в 2020 году предусмотрено 1,06 млн руб.
Озвученным руководителем республиканской Госслужбы по делам юстиции Дмитрием Сержантовым проектом изменений в Закон «О муниципальной службе в Чувашской Республике» предложен порядок получения муниципальным служащим разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. Для этого соискатель обращается с ходатайством в кадровую службу муниципального органа, а та готовит мотивированное заключение о возможности либо о невозможности такого участия. Основанием для отказа является обстоятельство, когда отдельные функции муниципального управления некоммерческой организацией входят в должностные обязанности служащего и их исполнение может привести к конфликту интересов. Кроме того, предлагаются дополнения, касающиеся использования сведений о трудовой деятельности.
На заседании утверждены нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории общедоступных охотничьих угодий республики. Приняты изменения в республиканскую программу развития физической культуры и спорта и в ряд ранее принятых правительственных документов.

Опубликовано: 26 августа 2020 г.


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