27 августа – «горячая линия» по вопросам образовательного процесса в учебных заведениях Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В пресс-центре Мининформполитики Чувашии 27 августа в 11.00 состоится «горячая линия» по вопросам организации образовательного процесса в новом учебном году в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Организатор – рабочая группа оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

На вопросы жителей Чувашии будут отвечать заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева, глава Минобразования Чувашии Сергей Яковлев, министр здравоохранения региона Владимир Степанов, руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, а также руководители образовательных учреждений.
Трансляцию прямой линии будет вести «Национальное телевидение Чувашии» и «Национальное радио Чувашии».

Предварительно вопросы принимаются по ссылке. Дозвониться и задать свой вопрос экспертам в прямом эфире можно с 11:00 до 12:00 по телефону: (8352) 26-00-36.

фото yandex.ru

Опубликовано: 26 августа 2020 г.


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