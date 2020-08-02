Олег Николаев подписал в Москве ряд соглашений

Ноу-хау и чистая вода

Во время командировки в столицу врио Главы Чувашии Олег Николаев от имени Кабинета министров республики подписал ряд соглашений о совместной деятельности.

В частности, с Правительством Москвы заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В документе идет речь о расширении поставок промышленных товаров и сельхозпродукции из Чувашии в Москву. Планируется также вырабатывать совместные решения по привлечению передовых зарубежных технологий и ноу-хау, обмениваться деловыми предложениями по диверсификации промышленного производства, созданию инновационных предприятий, организации деловых миссий.

Кроме того, Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин договорились об организации и проведении гастролей театрально-концертных коллективов, обмене музейными и книжными выставками. А в сфере спорта — о проведении совместных тренировочных сборов.

Вчера на форуме «Армия-2020» было подписано также соглашение о комплексном сотрудничестве между правительством Чувашии и ПАО «Промсвязьбанк». Документ завизировали врио Главы Чувашии Олег Николаев и председатель ПСБ Петр Фрадков. Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации социально-значимых проектов региона, а также участие банка в финансировании инвестиционных программ развития предпринимательства на территории Чувашии.

В этот же день в рамках форума было подписано и соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашии и ООО «Корпорация «Проект-техника». Его подписали Олег Николаев и генеральный директор корпорации Игорь Бекбулатов. Документ рассчитан на пять лет с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. Стороны намерены взаимодействовать в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» по вопросам водоочистки и водоподготовки.

Крупнейшим активом корпорации «Проект-техника» является Шумерлинский завод специализированных автомобилей — ведущий производитель сложной специальной техники для оборонно-промышленного комплекса России и гражданского сектора. Часть продукции поставляется за рубеж в рамках контрактов Рособоронэкспорта. Продукция корпорации представлена в 21 стране мира как самостоятельные изделия и комплексы, либо в составе комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Фото cap.ru

Сергей Собянин: «Наши регионы связывает многовековая история, и каждый этап значителен. Уверен, у нас много неиспользованных резервов и ресурсов, которые можем направить на благо жителей Чувашии и москвичей».