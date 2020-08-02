В Минобразования Чувашии рассказали о бесплатном питании в младших классах

С нового учебного года в Чувашии, как и во всей стране, учеников младших классов ждет бесплатное горячее питание. Новшество это сейчас активно обсуждают родители школьников.

Мам и пап интересует, в частности, сколько раз детей в школе бесплатно накормят? Будет это завтрак или обед, или то и другое вместе? И будет ли отличаться бесплатное питание от того, что дают за деньги?

В Минобразования сообщают: отличий не будет. Младшеклассников обеспечат полноценным питанием с учетом требований новых СанПиНов, возраста ребенка, сезонности, количества калорий и других факторов. На этой неделе, кстати, детали нового двухнедельного меню горячего бесплатного питания в министерстве обсуждали со специалистами Роспотребнадзора и представителями комбинатов питания Чебоксар и Новочебоксарска. Сейчас проекты меню направлены для рассмотрения и согласования в Роспотребнадзор, сообщают в ведомстве, а согласованный вариант будет размещен на сайтах школ.

В законе «Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 4, статья 37, часть 2.1 (согласно федеральному закону от 1 марта 2020 г. N 47-Ф вступает в силу с 1 сентября 2020 г.).

Чем именно бесплатно накормят детей — завтраком или обедом, пока не решено. Но по проекту меню, завтрак будет очень сытным — если, допустим, каша, то с котлетой или биточками из рыбы, а кроме горячего напитка детям дадут сок в упаковке или какой-нибудь фрукт, кекс, печенье или булочку.

В Минобразования также напомнили, что согласно федеральному закону всех учеников 1-4 классов государственных и муниципальных школ должны не менее одного раза в день обеспечивать качественным горячим питанием бесплатно. Раньше республика и муниципалитеты могли организовать бесплатное питание только за свой счет, и чаще всего оно полагалось исключительно льготникам — детям из многодетных, малообеспеченных семей, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья… Чтобы денег хватило на всех учеников начальных классов, новым законом установлено — финансировать бесплатное горячее питание будут за счет бюджетов разного уровня, в том числе федерального. Для организации бесплатного питания учеников 1-4 классов (а в республике их более 63,2 тысячи) в 2020 году будет направлено 246,5 миллиона рублей, в том числе 244 миллиона поступят из федерального бюджета.

А как у них В Марий Эл горячим питанием с 1 сентября будут охвачены 35 с половиной тысяч учеников младших классов. «Завтрак это будет или обед — определит само учреждение, но одноразово бесплатно должны накормить детей 1-4 классов во всех школах республики», — говорит заместитель министра образования и науки Марий Эл Анжела Сагадуллина. Уже определен и норматив, который ежедневно в учебные дни будет выделяться на одного ребенка. Сумма составила 53 рубля 35 копеек, сообщает газета «Марийская правда». В Кировской области получать бесплатное питание в школе будут почти 60 тысяч учеников начальных классов. Тем, кто учится в первую смену, будет предоставлен завтрак, а учащихся второй смены бесплатно накормят обедом, пишут на сайте «Город Киров.ру». Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед включает закуску (салат или свежие овощи), первое и второе блюда, напиток. В школах для детей с ограниченными возможностями здоровья на средства федеральной субсидии будет предоставляться обед.

Фото с сайта rg.ru:

Как сообщает «Российская газета», в этом году с 1 сентября в школах страны бесплатно питаться будут около 6,8 миллиона детей.