На дорогах — спад аварийности

А в ЖКХ зима катит в глаза

В январе — июле этого года в республике зарегистрировано 615 дорожно-транспортных происшествий — на 4,2% меньше, чем за тот же прошлогодний период. Число погибших тоже снизилось на 3,5%, раненых — на 2%. Об этом доложил на вчерашней правительственной еженедельной планерке министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

ПОРУЧЕНИЕ.

РАЗРАБОТАТЬ ЦЕЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА АВТОДОРОГАХ.

Больше всего ДТП наблюдалось на региональных дорогах — 96 против 72 на федеральных трассах. Отмечен существенный рост ДТП с участием нетрезвых водителей. Основные причины гибели — столкновения и наезд на пешеходов.

В числе необходимых мер по пре-дотвращению ДТП, по данным министра, повышение качества дорог. За указанный период отремонтировано всего 137,5 км автотрасс, 29 км получили освещение, продолжалось сооружение тротуаров. На 1 августа завершены работы на 31 дорожном объекте из запланированных на год 54, освоено 57% средств. Продолжалось также оснащение автотрасс камерами видеонаблюдения. Стоит задача — к 2024 году добиться снижения численности пострадавших в ДТП по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза, или до 4 человек на 100 тыс. населения, сказал министр.

Есть необходимость усилить информационную составляющую в работе по снижению аварийности на дорогах, предложил врио Главы республики Олег Николаев. Для этого следует разработать специальный проект. Обращено также внимание на усиление роли руководителей муниципалитетов в части содержания дорог, в том числе придорожной инфраструктуры.

ПОРУЧЕНИЕ.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ СОСТАВИТЬ ЧЕТКИЙ ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ В ЖКХ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ЗА ГАЗ.

Остается месяц для приведения в полную готовность ЖКХ к предстоящему отопительному сезону, сказал в своем докладе на эту тему министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. Средний уровень готовности на сегодня составляет 69%, но в Алатырском и Красночетайском районах она заметно ниже. В то же время в Вурнарском и Красноармейском районах, в Новочебоксарске ведут подготовку надлежащими темпами, чтобы успеть к установленному сроку — 15 сентября.

В республике действуют 985 котельных средним «возрастом» 19 лет, а есть и почти 30-летние… На 589 котельных выполнен плановый ремонт. В зоне особого внимания — теплосети, общая протяженность которых 929 км, более 480 км из них — ветхие. Полностью заменены трубы на 23 км. Немало работы на водопроводных сетях — большая часть их них уже подготовлена к зиме. Также отремонтировано около половины электросетей, сказал министр.

Олег Николаев заострил внимание на состоянии задолженности за топливно–энергетические ресурсы. Просроченные долги хотя и уменьшились к прошлогоднему уровню на 2,2%, проблема остается острой. На 1 августа, по данным Минстроя, общая задолженность превысила 2,9 млрд рублей. Дано поручение в течение недели составить график погашения долгов в разрезе каждого муниципалитета.

ПОРУЧЕНИЕ.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СДАЧЕЙ В СРОК ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ.

О ходе подготовки образовательных организаций к началу 2020–2021 учебного года рассказал министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев.

Нынче за парты сядут 17 тыс. первоклашек против 15 тыс. в прошлом году. Сейчас идет приемка школ — 708, или 82%, уже сдали «экзамен». В плановом режиме идет обеспечение школ автотранспортом — в этом году в республику поступило 15 новых школьных автобусов. Все учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Нынче запланирован капитальный ремонт в 153 организациях на сумму 1,3 млрд рублей. По последним данным, 1,1 млрд уже освоен. Но есть и проблемные объекты, на них должны обратить особое внимание в муниципалитетах. Врио Главы поручил и министру не ослаблять мониторинг таких объектов.

26,6 тыс. семей Чувашии получили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет, доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Размер выплаты на одного ребенка составляет 4770,50 рублей. Министр напомнила, что пособие предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал предшествующего года. Общая сумма выплат составила 1,1 млрд рублей. Минтрудом направлены заявки на выделение дополнительных средств из федерального бюджета для осуществления выплат. По предварительным данным, дополнительные транши будут выделены в середине сентября.

ПОРУЧЕНИЕ. ОРГАНИЗОВАТЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ И СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

Эта работа, отметил Олег Николаев, достаточно плотно велась в течение прошлой недели, так же надо ее продолжить. Часть расходов пациентов будет субсидирована из бюджета.

По данным вице-премьера Аллы Салаевой, для реабилитации определены санатории «Надежда» и «Чувашиякурорт». Доля компенсации за пребывание в них в течение 12 дней составит около 70%. До конца года пройдут обследование и дополнительное лечение около 2 тыс. человек. Кроме этого, в режиме дневного стационара будут оказаны полезные оздоровительные процедуры. В итоге общее количество пациентов составит около 4 тыс. человек.