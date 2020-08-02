В республике 25,6 тысяч семей получили выплату на детей от 3 до 7 лет

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом 17 августа на еженедельном совещании в Доме Правительства рассказала министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Размер выплаты на каждого ребенка в 2020 году составляет 4770,50 рублей. Она предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Для получения государственной услуги необходим только один документ – заявление от граждан. По словам руководителя Минтруда Чувашии, 98% заявлений были поданы в электронном виде через портал Госуслуг или МФЦ.

По состоянию на 14 августа 25,6 тысяч семей Чувашии получили ежемесячные денежные выплаты на сумму 118,6 млн рублей. При этом в июле семьи получили выплаты с перерасчетом с 1 января этого года в размере 33,4 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, ежемесячная денежная выплата на ребенка установлена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 января 2020 года.

Опубликовано: 17 августа 2020 г.


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