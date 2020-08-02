Очень ревнивый папа

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Ядрина, который обвиняется в истязании несовершеннолетнего сына.
По версии следствия, с ноября 2019 по июнь 2020 года, будучи пьяным, он из-за ревности избивал свою жену, а заодно и 14-летнего сына, который в конфликтной ситуации между родителями вставал на сторону матери. Дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 14 августа 2020 г.


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