День России Чувашия отпразднует в режиме онлайн

О Родине — песни, рисунки, флешмобы

В пятницу наша страна отметит один из главных и самых молодых государственных праздников — День России. Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.

Обычно в этот день во всех уголках необъятной державы устраивают концерты, спортивные мероприятия, шествия, но в этот раз главными праздничными площадками станут социальные сети. По всей стране уже проходят патриотические флешмобы, челленджи и конкурсы, а кульминацией праздника станет 12 июня.

Присоединиться к всероссийским онлайн-акциям приглашают и жителей Чувашии. Одна из самых популярных — «Окна России». Для участия в ней необходимо украсить окно дома надписями или рисунками о любви к Родине или сфотографировать через рамку в виде сердца вид из своего окна. В этом флешмобе уже участвуют сотни детсадовцев и их родителей со всей республики: ребята рисуют флаги, радугу, Кремль, матрешек, монумент Матери-Покровительнице… Процесс хоть и увлекательный, но забывать о безопасности не стоит — летом, как правило, окна открыты, и рисовать на них все-таки нужно под присмотром взрослых.

Немало в эти дни проводится песенных и танцевальных флешмобов. Чувашская государственная филармония совместно с Дворцом культуры тракторостроителей предлагает записать видео с исполнением песни Олега Газманова «Вперед, Россия!» и выложить его на своих страничках под хэштегами #ДеньРоссии и #ДеньРоссии2020. А любители потанцевать могут снять видео под эту песню.

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека объявила о виртуальном поэтическом фестивале «Читаем вместе — Пĕрле вулатпăр». Конкурс, кстати, продлится до Дня республики — на него принимаются видеоролики с любимыми детскими стихами на родном языке.

Также в эти дни проходит флешмоб поздравлений с триколором в руках «Я живу в России»: люди разных национальностей исполняют песню «Солнечный круг» на своих языках, артисты Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца приглашают на онлайн-концерт в YouTube, а семейные и творческие коллективы исполняют песни о России и гимн страны в хоровой акции «За семью, за Родину, за Россию».

Соблюдена в День России будет и давняя традиция — на улицах Чебоксар 12 июня волонтеры раздадут бело-сине-красные ленточки, мини-символ российского флага. Акция пройдет в строгом соответствии с санитарными требованиями, время ее проведения — с 11.00 до 13.00.