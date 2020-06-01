50 лет назад состоялся шахматный матч между Землей и космосом

Шахматный матч между гроссмейстером Сергеем Карякиным и российскими космонавтами Международной космической станции Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером завершился вничью. Впрочем, таким был и результат первой в истории игры в шахматы между «Землей» и «космосом» ровно пятьдесят лет назад – именно этому легендарному событию день в день был посвящен нынешний турнир.

Тогда, 9 июня 1970 года, космос представлял экипаж корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, Землю – руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко.

Партия проходила в день отдыха экипажа. Для игры применялись шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям невесомости (использовать обычный магнитный комплект было нельзя из-за опасности нарушения работы приборов корабля). Их придумал молодой инженер, кандидат биологических наук, сотрудник Института авиационной и космической медицины Михаил Клевцов – пешки и ладьи двигались по пазам, не отделяясь от доски (нынче фигуры на МКС космонавты передвигали на экране планшета). Сейчас этот уникальный комплект находится в «Музее шахмат» Федерации шахмат России.

Первая игра «Космос – Земля» продолжалась около 6 часов (нынче – чуть более 15 минут). Связь осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил только при прохождении корабля над территорией СССР. С начала партии «Союз-9» совершил четыре оборота вокруг Земли, на пятом витке была заключена ничья. Причем, пишут в своих воспоминаниях Николай Каманин и Виктор Горбатко, сделано это было по предложению «Земли»…