В Чувашии учредили награду волонтерам

Объединились для добрых дел

В региональном волонтерском штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам «МыВместе» даже не ожидали, что желающих помочь во время пандемии будет так много. Свыше семи сотен заявок поступило от тех, кто решил стать волонтером. Это люди совершенно разных возрастов и профессий. Кто-то работал на «горячей линии» и консультировал звонивших, кто-то выполнял заявки пожилых, находящихся на самоизоляции, например, покупал для них продукты или лекарства, а кто-то собирал бесплатные продуктовые наборы и развозил их нуждающимся по всей республике.

Однако штаб все это время был не «один в поле». Параллельно гражданам, попавшим в трудную ситуацию, помогали еще восемь добровольческих объединений, работали муниципальные волонтерские отряды в районах. Помощь оказывали волонтеры Победы, волонтеры-медики, добровольцы из Чувашского государственного университета и Чувашского государственного аграрного университета (бывшей ЧГСХА), православные волонтеры, представители волонтерского центра Чебоксар и центра, созданного при партии «Единая Россия».

Чтобы работа велась оперативно и эффективно, чебоксарские волонтеры объединили свои силы и создали 21 территориальный штаб в столице республики. Привлекли к оказанию помощи бизнес-сообщество. Всего на «горячие линии» волонтеров поступило свыше 15 тысяч обращений, была оказана помощь в приобретении товаров первой необходимости более чем полутора тысячам чебоксарцам. 17 тысяч пожилых горожан, людей с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих многодетных семей было поддержано бесплатными продуктовыми комплектами.

На своих личных авто развозили бесплатные продовольственные наборы члены волонтерского центра партии «Единая Россия». Помогать здесь вызвались ветераны ВМФ, предприниматели, члены общественных организаций, представители Большого родительского совета. Поддержку оказали депутаты Госдумы, Госсовета республики и Чебоксарского городского Собрания депутатов, ряд социально-ответственных предприятий Чувашии. Всего добровольцами было обработано около двух тысяч заявок…

«Очень ценно, что ваша добрая воля, личная активность, желание оказать посильную помощь — все это идет из глубины человеческой души. Бескорыстно делая добро, оказывая помощь тем, кто в ней сегодня особенно нуждается, вы решаете важные социальные задачи», — сердечно поблагодарил волонтеров врио Главы Чувашии Олег Николаев во время состоявшейся вчера встречи в режиме видеоконференцсвязи. Интересуясь тем, как идут дела волонтеров в условиях пандемии, он подчеркнул — благодаря тому, что были скоординированы силы добровольцев, удалось охватить своевременной помощью большое количество людей.

«К сожалению, победить коронавирус пока не удается. Но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить здоровье и благополучие граждан нашей республики. Уверен, что добьемся перелома ситуации, — сказал Олег Николаев. — Но даже когда справимся с пандемией, потребность в поддержке, в добрых делах, конечно, останется. Поэтому будем и дальше тесно работать при решении других важных для республики задач. Думаю, каждому, кто готов поделиться добротой своего сердца, в рядах волонтеров найдется дело».

После общения с лидерами волонтерского движения руководитель региона напомнил, что недавно жители Чувашии задавали ему вопрос, будет ли в республике как-то закреплен статус волонтера и волонтерства. Олег Николаев сообщил, что им принято решение об утверждении нагрудного знака «За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике». Также за добрые дела будет выдаваться и почетная грамота.

Соответствующий указ был подписан прямо во время видеоконференцсвязи. «Впереди у нас еще много добрых дел, — пообещал Олег Николаев, подытоживая встречу и подписывая документ. — Рассчитываю на ваши задор и энергию!»