8 июня – День социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Поздравляю вас с Днём социального работника!
Ваша благородная миссия – в нужное время оказать реальную поддержку и помощь конкретному человеку, тому, кто нуждается в этом. Благодаря вашему неравнодушию, терпению люди сохраняют веру в социальную справедливость, обретают способность надеяться и верить в будущее.
Сегодня, в дни всеобщей борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ваша отзывчивость, чуткость, умение поддержать в трудную минуту помогают жителям Чувашии из групп риска: пожилым, людям, имеющим хронические заболевания, многодетным семьям.
Выражаю вам искреннюю признательность за вклад в развитие социальной сферы, ежедневную добросовестную работу и самоотдачу.
Желаю счастья, здоровья и всего самого доброго!
Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев