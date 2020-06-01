8 июня – День социального работника

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Поздравляю вас с Днём социального работника!

Ваша благородная миссия – в нужное время оказать реальную поддержку и помощь конкретному человеку, тому, кто нуждается в этом. Благодаря вашему неравнодушию, терпению люди сохраняют веру в социальную справедливость, обретают способность надеяться и верить в будущее.

Сегодня, в дни всеобщей борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ваша отзывчивость, чуткость, умение поддержать в трудную минуту помогают жителям Чувашии из групп риска: пожилым, людям, имеющим хронические заболевания, многодетным семьям.

Выражаю вам искреннюю признательность за вклад в развитие социальной сферы, ежедневную добросовестную работу и самоотдачу.

Желаю счастья, здоровья и всего самого доброго!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 8 июня 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.