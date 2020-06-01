8 июня – День социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Поздравляю вас с Днём социального работника!

Ваша благородная миссия – в нужное время оказать реальную поддержку и помощь конкретному человеку, тому, кто нуждается в этом. Благодаря вашему неравнодушию, терпению люди сохраняют веру в социальную справедливость, обретают способность надеяться и верить в будущее.

Сегодня, в дни всеобщей борьбы с распространением коронавирусной инфекции, ваша отзывчивость, чуткость, умение поддержать в трудную минуту помогают жителям Чувашии из групп риска: пожилым, людям, имеющим хронические заболевания, многодетным семьям.

Выражаю вам искреннюю признательность за вклад в развитие социальной сферы, ежедневную добросовестную работу и самоотдачу.

Желаю счастья, здоровья и всего самого доброго!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев