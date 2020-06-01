Завершился начальный тур регионального конкурса проектов «Бюджет для граждан»

В первом туре отсеяли квест

Жюри под руководством первого заместителя министра финансов Ольги Метелевой рассмотрело все 75 поступивших работ, выбрав 53 для участия во втором туре.

Наибольший интерес у конкурсантов, подавляющее большинство которых студенты местных вузов, вызвали номинации: «Бюджетный квест», «Бюджет и национальные проекты», «Бюджет и комфортная городская среда», «Бюджет Чувашии: история и современность».

Однако популярный «Бюджетный квест» оказался для многих провальным: чуть ли не половину работ в этой номинации конкурсная комиссия забраковала по причине откровенного плагиата из Интернета. Не прошли во второй тур и авторы, увлекшиеся далекой от бюджета тематикой, например, перспективами малого бизнеса.

На второй тур отобранные участники представят свое творчество в улучшенном варианте, с учетом доработок, рекомендованных жюри. Этот тур определит победителей в каждой из семи номинаций. Все они получат ценные призы, а их проекты направят на аналогичный общероссийский конкурс.