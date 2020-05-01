Вурнарский завод смесевых препаратов отметил 90-летний юбилей

Придет «Август» — будет урожай

Западная окраина поселка Вурнары — уникальный промышленно-социальный конгломерат, где с площадкой завода смесевых препаратов удачно соседствует целый ряд социально-культурных объектов. Рядом — парковая зона с благоустроенными дорожками, неподалеку — огромный плавательный бассейн, фитнес-центр. Все это, построенное на средства предприятия, вписывается в производственный ландшафт завода, в минувшем марте отметившего 90-летний юбилей.

Это один из ветеранов промышленности Чувашии. Созданный в 1930 году завод на протяжении десятилетий успешно справлялся со своей производственной миссией. В 1995 году начался отсчет его новейшей истории — крупнейшая отечест-венная компания по производству средств защиты растений «Август» приобрела контрольный пакет Вурнарского завода. К тому времени уже не сильно преуспевавшего — производственная база находилась в таком упадке, что год спустя встал вопрос о банкротстве. Но менеджмент компании и завода смог представить антикризисную программу, убедившую в возможности начать кардинальную перестройку и вывести предприятие на совершенно другой уровень. Что и получилось: если тогда выпускалось 600 тонн препаратов в год, то сейчас — до 25 тыс. тонн.

В 2008 году завод вошел в компанию, получив название Филиал ЗАО «Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов». За четверть века вурнарский филиал превратился в крупнейшего отечественного производителя средств химической защиты растений, одного из лучших в Восточной Европе. Здешние пестициды более 100 наименований поставляются во все сельскохозяйственные регионы России, а также в Беларусь, Казахстан, Молдову, страны Африки и Южной Америки, Европы. Широкая номенклатура препаратов предназначена и для личных подсобных хозяйств, дачных участков. По мнению экспертов, завод стал моделью того, как надо перестраивать производство на старых предприятиях, развивать социальную базу.

Владимир Свешников, директор Филиала АО «Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»: — Компания «Август» вкладывает многомиллиардные инвестиции в развитие нашего завода и социальной инфраструктуры вокруг него, что подтверждает долгосрочную стратегию развития предприятия. Выражаю огромную благодарность генеральному директору компании Александру Михайловичу Ускову, финансовому директору компании Борису Борисовичу Тарасову, всем директорам по направлениям. Даже в тяжелые кризисные годы они брали кредиты, но полностью финансировали не только производственные, но и социальные проекты на заводе. Основная наша ценность — высококвалифицированные специалисты. На заводе немало трудовых династий — Дмитриевых, Бобиных, Дидиных и других. Огромная благодарность им за то, что из поколения в поколение передают любовь к заводу. Можно сказать, мы являемся кузницей кадров для всей компании. Горжусь тем, что долгие годы работаю с такими людьми.

Сегодня на заводе действует современнейшее основное производство, есть собственный научно-производственный центр, высокоразвитая логистика с высокооснащенным автопарком, в котором одних только 20-тонных тягачей 14 единиц. Есть собственные железнодорожные пути протяженностью около 4 км. Всем этим надежно управляет корпоративная интегрированная система менеджмента. Большое внимание уделяется вопросам экологии — заводская промышленно-санитарная лаборатория имеет статус аккредитации международного уровня. Лаборатория ведет строгий контроль за состоянием воздуха, сточных и грунтовых вод, почвы на заводе, в санитарно-защитной зоне, также есть контрольные точки в наиболее близком к заводу жилом микрорайоне.

Производство на заводе продолжает наращиваться: в январе — мае нынешнего года выпущено 10,9 тыс. тонн химических средств защиты растений, что на 44% выше того же показателя прошлогоднего периода. На 38% выросли объемы отгрузки готовой продукции.

Завод уникален для всей республики. В постперестроечные годы многие предприятия исчезли с промышленной карты, на других бесконечно менялись инвесторы и менеджмент. ВЗСП за четверть века не просто выжил, но и развился в современнейшее предприятие с одним инвестором и одним руководителем — заслуженным работником промышленности Чувашии, почетным работником агропромышленного комплекса России Владимиром Свешниковым.

У работников завода не только достаточно высокая среднемесячная зарплата — почти 48 тыс. рублей. Уникален опыт ВЗСП в социальном обустройстве жизни людей. Такую ощутимую разнообразную заботу сейчас редко где встретишь. Завод гордо несет звание градообразующего. На сегодня здесь трудятся более 760 человек — почти каждый десятый житель Вурнар. В период новой истории предприятия построено два многоквартирных дома. Компания «Август» содержит поселковый стадион, в реконструкцию которого вложено более 30 млн рублей. Шесть лет назад построили фитнес-центр, затем создали парк здоровья и отдыха «Август». А два года назад завод открыл для вурнарцев плавательный бассейн. В поселке сейчас ведется строительство новых очистных сооружений, проект которых разработан также за счет средств компании «Август». Особая забота — о ветеранах, которых насчитывается более 400. Проработавшим на заводе 10 лет и более компания выплачивает негосударственную дополнительную пенсию.

В ближайших планах предприятия — строительство нового цеха по выпуску средств защиты растений для личных подсобных хозяйств. Реконструируется склад легковоспламеняющихся жидкостей. Серьезных вложений требует поддержание на высоком уровне действующего технологического оборудования и плановое обновление технологических линий.

Юбилейное торжество на заводе состоялось 15 марта. Заводчан поздравил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Были планы более широко отметить юбилей в предстоящий День химика, но эпидемиологическая обстановка не позволяет.

«Мои года — мое богатство», — поется в песне. Богатство завода — тоже его долгая богатая история, его люди разных поколений. Да не будет жизненной осени у «Августа»!

Фото Людмилы Ивановой: Основная ценность предприятия — высококвалифицированные специалисты.