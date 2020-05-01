Поздравление генерального директора ПАО «Химпром» Сергея Наумана с Днем химика

Уважаемые жители республики, работники и ветераны «Химпрома»!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем химика!

Сегодня «Химпром» отмечает праздник — День химика, открывая новые страницы в истории химической промышленности, создавая современные виды продукции и продолжая занимать передовые позиции в экономике республики.

А в этом немалую роль сыграли наши совместные усилия. Среди вас есть свидетели и участники тех исторических событий, когда строились корпуса, пускались цеха, осваивались новые продукты. Ваш опыт до сих пор используют в работе те, кто строит сегодняшний день предприятия. Есть среди вас и люди помоложе, многие из которых успели внести свой посильный вклад в общее дело завода. А у кого-то на «Химпроме» трудились дедушки и бабушки, дяди и тети, папы и мамы, и история предприятия стала личной историей многих семей.

Впереди у нас много совместной работы — масштабной, сложной, интересной. Уверен, что «Химпром» продолжит успешно развивать химическую отрасль в интересах достойного будущего страны.

К сожалению, из-за пандемии День химика у нас проходит в неконтактируемом формате. Не останавливаясь и продолжая работать, мы поддерживаем страну и становимся еще сплоченнее и сильнее. Но мы не можем себе позволить отметить 60-летний юбилей завода в режиме онлайн и вынуждены перенести празднование на более поздний срок. Как только эпидемиологическая ситуация наладится, мы обязательно проведем все запланированные праздничные мероприятия.

Дорогие жители республики, ветераны и работники ПАО «Химпром», еще раз поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днем химика!

Желаю всем успехов, благополучия, здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким!

С уважением генеральный директор ПАО «Химпром» Сергей Науман.