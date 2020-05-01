На республиканский конкурс «Управленческая команда» уже подано 410 заявок

И бизнесменам нужны наставники

Выявить новых талантливых руководителей, дать им шанс профессионально расти самим и развивать республику — такова цель конкурса «Управленческая команда», организованного по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева. Проект поддержали многие предприятия республики, одним из партнеров конкурса стало АО «Лента». О том, почему поиск лидеров-управленцев актуален именно сейчас, корреспонденту «СЧ» рассказала генеральный директор «Ленты» Роза Иванова.

— В республике готовится новая программа социально-экономического развития. Ее вместе с руководством региона должна реализовывать высококвалифицированная управленческая команда, которую необходимо сформировать, — говорит она. — Этот проект очень важный и своевременный, не случайно наше предприятие выступило его партнером. Проект, по сути, беспрецедентный — ранее такой кадровой площадки, объединяющей власть и бизнес, в республике не было. И он, по-моему, должен быть нацелен не только на финалистов — на всех, кто пожелал участвовать в нем. Они достойны уважения, их надо рассматривать как региональную базу для дальнейшего кадрового пополнения.

Одним из главных инструментов в выращивании хороших управленцев, уверена, должно стать наставничество. Оно применимо не только в заводском цехе, но и в бизнесе, у нас есть бизнесмены с огромным опытом, готовые поделиться тем, что называют формулой успеха. Правда, не все — в основном, к сожалению, каждый сам по себе… Нынешний бизнес испытывает голод на достойные кадры. Да, есть приток толковых предпринимателей, но не такой, как хотелось бы. Для его увеличения надо развивать соответствующую социальную среду.