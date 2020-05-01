На республиканский конкурс «Управленческая команда» уже подано 410 заявок

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И бизнесменам нужны наставники

Выявить новых талантливых руководителей, дать им шанс профессионально расти самим и развивать республику — такова цель конкурса «Управленческая команда», организованного по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева. Проект поддержали многие предприятия республики, одним из партнеров конкурса стало АО «Лента». О том, почему поиск лидеров-управленцев актуален именно сейчас, корреспонденту «СЧ» рассказала генеральный директор «Ленты» Роза Иванова.

— В республике готовится новая программа социально-экономического развития. Ее вместе с руководством региона должна реализовывать высококвалифицированная управленческая команда, которую необходимо сформировать, — говорит она. — Этот проект очень важный и своевременный, не случайно наше предприятие выступило его партнером. Проект, по сути, беспрецедентный — ранее такой кадровой площадки, объединяющей власть и бизнес, в республике не было. И он, по-моему, должен быть нацелен не только на финалистов — на всех, кто пожелал участвовать в нем. Они достойны уважения, их надо рассматривать как региональную базу для дальнейшего кадрового пополнения.

Одним из главных инструментов в выращивании хороших управленцев, уверена, должно стать наставничество. Оно применимо не только в заводском цехе, но и в бизнесе, у нас есть бизнесмены с огромным опытом, готовые поделиться тем, что называют формулой успеха. Правда, не все — в основном, к сожалению, каждый сам по себе… Нынешний бизнес испытывает голод на достойные кадры. Да, есть приток толковых предпринимателей, но не такой, как хотелось бы. Для его увеличения надо развивать соответствующую социальную среду.

К СВЕДЕНИЮ
Ко вчерашнему дню на конкурс «Управленческая команда» подано 410 заявок. Пройти электронную регистрацию для участия в конкурсе можно до 14 июня на сайте lider.cap.ru. Основные требования к претендентам: гражданство РФ, высшее образование, наличие опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, отсутствие судимости и возраст до 55 лет.
Опубликовано: 29 мая 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.