Николаев призвал чиновников считать комментарии в соцсетях официальными обращениями

Социальные сети помогают держать руку на пульсе и идти в ногу со временем. Вот и у врио Главы Чувашии Олега Николаева есть свои странички в Инстаграм, ВКонтакте и Фэйсбуке, где не только рассказывается о событиях в республике, но и происходит взаимодействие с ее населением.

«Жители все активнее обращаются к нам через системы коммуникаций. Процессы ускоряются, и мы реагируем на комментарии все быстрее», — отметил руководитель региона, открывая на днях очередное, уже третье, совещание с главами муниципалитетов по обращениям в соцсетях. Предложил сначала рассказать о выполнении поручений, данных им на прошлой встрече, и затем только перейти к новым сигналам граждан.

Глава администрации Алатыря Владимир Степанов по видеосвязи рассказал о процессе ликвидации свалки в микрорайоне «Стрелка» — сегодня из оврага вывезено десять машин мусора, работы завершены на 70%, территорию очистят полностью до 30 мая. Другую свалку, в Ибресинском районе, убрали на следующий день после поручения врио Главы. «Важно, чтобы не возникали новые свалки», — прокомментировал доклады Олег Николаев, заметив, что уже дал соответствующее поручение Минприроды и Минстрою республики.

Удалось решить вопрос и с ремонтом дороги Шемалаково — Яманчурино в Яльчикском районе. Ее, доложили на совещании, начнут капитально ремонтировать уже в августе.

Сразу несколько обращений на дорожную тематику поступило за последний месяц в Инстаграм Главы региона. Целый видеосюжет был снят журналистами по обращению жителей улицы Лесной поселка Кугеси. Люди собрали деньги на софинансирование асфальтирования дороги, но когда работы начались, выяснилось: один дом так и остался без асфальта. К тому же именно у этого участка во время дождей собирается вода, что сильно беспокоит его хозяев. «Все будет нормально», — сказал глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, пообещав позаботиться об отведении воды. «Вроде бы много сделано, а из-за того, что не сделано чуть-чуть, в бочку меда попадает ложка дегтя», — заметил на это Олег Николаев, поручив руководителю администрации взять процесс под личный контроль.

«Еще мои дети говорили, что закончат они школу и появится на улице асфальт, и вот растут внуки, а все по-прежнему», — посетовала на следующем видео жительница улицы Южной в Аликово. Ее горячо поддержали другие сельчане — в распутицу к их домам не пробраться ни «скорой», ни пожарным, а молодые мамы несут коляски с детьми до асфальтированных улиц… Благо ответ главы местной администрации оказался исчерпывающим: дорога попала в проект инициативного бюджетирования, который вскоре будет реализован. Щебеночное покрытие на улице появится до конца июля.

На дороги в соцсетях жалуются и горожане. Так, пользователь karambakara обратил внимание на глубокие ямы во дворе дома № 31 по улице Шумилова в Чебоксарах, и сразу несколько жителей — на вздувшиеся тротуары вдоль бульвара Солнечный, проложенные в конце прошлого года.

Глава администрации столицы Алексей Ладыков сообщил — двор по Шумилова уже попал в список адресов, по которым в этом году проведут комплексное благоустройство.

Что касается Солнечного — все будет восстановлено без привлечения бюджетных средств, в рамках гарантии подрядчика.

На заседании озвучили и обращение жителей Больших Карачур Чебоксарского района о закрытии местной школы. «Не дайте погибнуть деревне», — именно так звучала их просьба. Как выяснилось, школа была построена еще в 1914 году и, конечно, обветшала, не отвечает требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. В ней до сих пор было печное отопление. Учебное заведение пришлось закрыть, детей планируют возить на занятия в Большие Катраси.

«Ищем варианты», — прокомментировал случившееся глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев, имея в виду поиск подходящего для новой школы типового проекта и планы на строительство. «Соглашусь, что ни в коем случае мы не имеем права рисковать жизнью и здоровьем ни детей, ни учителей», — отметил Олег Николаев, призвав принять все меры для сохранения педагогического состава.

Были рассмотрены на совещании и другие обращения. «Спасибо, что вы реагируете на проблемы на своем уровне», — поблагодарил врио Главы республики руководителей муниципалитетов и наказал им активнее взаимодействовать с людьми и доводить начатые дела до конца.

Фото Елены Марушевой:

В работу Олег Николаев берет не только сигналы из соцсетей, но и вопросы журналистов. На недавней пресс-конференции редактор газеты «Вперед» Анна Аношина спросила у врио Главы республики о перспективах обустройства муниципальных пляжей, в том числе и родного, шумерлинского. И вчера, в ходе рабочей поездки в Шумерлинский район руководитель региона побывал и на заброшенном пляже…