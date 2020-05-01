Полиция установила заказчика и поджигателей автомобиля «Ауди»

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту поджога машины с ущербом свыше одного миллиона рублей.

Ночью, в апреле 2018 года, на стоянке возле торгового центра по улице Университетской вспыхнула «Ауди-А4», принадлежащая 29-летнему жителю Чебоксар. Пострадали и припаркованные рядом автомашины «Мазда-3» и «Бриллианс». Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух злоумышленников, обливших «Ауди» горючей жидкостью и совершивших поджог. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что в течение нескольких дней до происшествия за иномаркой всюду следовала автомашина с предполагаемыми преступниками.

Была выявлена вся криминальная цепочка — от заказчика, который решил отомстить владельцу «Ауди» по личным мотивам, до организатора и непосредственных исполнителей заказа.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД.

Опубликовано: 29 мая 2020 г.


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