Полиция установила заказчика и поджигателей автомобиля «Ауди»

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту поджога машины с ущербом свыше одного миллиона рублей.

Ночью, в апреле 2018 года, на стоянке возле торгового центра по улице Университетской вспыхнула «Ауди-А4», принадлежащая 29-летнему жителю Чебоксар. Пострадали и припаркованные рядом автомашины «Мазда-3» и «Бриллианс». Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух злоумышленников, обливших «Ауди» горючей жидкостью и совершивших поджог. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили, что в течение нескольких дней до происшествия за иномаркой всюду следовала автомашина с предполагаемыми преступниками.

Была выявлена вся криминальная цепочка — от заказчика, который решил отомстить владельцу «Ауди» по личным мотивам, до организатора и непосредственных исполнителей заказа.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД.