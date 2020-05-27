Прибытие сторожевого корабля «Чебоксары» ожидается к 23 июня

Об этом написал на своей странице в сети Инстаграм глава администрации города Алексей Ладыков.

Он также рассказал, что сторожевик был в строю Балтийского флота 26 лет, прошел 65 тысяч миль вдоль рубежей страны, его экипаж предотвратил более 150 нарушений правил режима государственной границы. Школу мужества на борту»Чебоксар» прошли около ста пограничников, призванных из Чувашии.

Напомним, пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» был списан и демилитаризован в 2015 году. «СЧ» внимательно следила за судьбой противолодочника, которому после выхода «на пенсию» удалось избежать участи быть распиленным на металлолом. Его предложено было привезти в столицу Чувашии. Но поскольку необходимых средств на транспортировку не нашлось, «Чебоксарам» пришлось стоять на Балтийском рейде еще пять лет. Все это время на корабле продолжалась служба, экипаж из 10 человек поддерживал живучесть и непотопляемость «ветерана».

Как уже писала «СЧ» в номере от 3 марта, в этом году городу удалось изыскать необходимые средства — свыше 20 млн рублей. На днях в Балтийске экипаж корабля устроил «Чебоксарам» торжественные проводы. По признанию командира ПСКР «Чебоксары» капитана 2-го ранга в отставке Аркадия Воробьева, спуск корабля и вывод из состава соединения — всегда грустное событие. «Не многим из нас довелось пройти такой боевой путь, который прошел этот корабль, начиная с морских частей КГБ СССР и заканчивая в составе береговой охраны, — сказал он, прощаясь с кораблем как с боевым товарищем. — Но мы рады, что у ПСКР «Чебоксары» начинается вторая жизнь». И она будет достойной, заверил заместитель главы администрации Чебоксар Юрий Васильев, принявший участие в мероприятии.

Сейчас противолодочник отбуксирован в док города Балтийска для ремонта, проинформировали в пресс-службе администрации Чебоксар. Планируется, что уже 3 июня он отправится в столицу республики. Доставить сторожевик к месту новой «дислокации» взялась одна из судоходных компаний, осуществляющая в том числе и грузоперевозки.

Большая работа предстоит и по прибытии корабля в Чебоксары. Разместить судно планируется на набережной Волги у Свято-Троицкого монастыря. Стоит заранее продумать и дальнейшее финансирование содержания корабля, ведь через год в нем планируют открыть музей. Кстати, один из залов посвятят деятельности академика-кораблестроителя, уроженца Чувашии Алексея Крылова.

Фото: По прибытии в столицу Чувашии у сторожевого корабля «Чебоксары» начнется вторая жизнь.