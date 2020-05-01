В Новочебоксарске дачные воры «отключились» прямо на месте преступления

Жительница Новочебоксарска застукала незваных гостей в своем дачном домике на окраине города. Судя по вещам, сложенным возле двери, воришки собирались обокрасть дачу, но тут им на глаза попалась хозяйская бутылка водки. Тут же «сообразив на двоих», подельники, похоже, напрочь забыли о главной цели своего визита и завалились спать.

К приходу хозяйки один, правда, протрезвел и постарался как можно незаметнее прошмыгнуть мимо нее к выходу. А второй так и спал до приезда полицейского патруля. Старшие сержанты полиции патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новочебоксарск Виктор Елизаров и Эдуард Тестов задержали обоих незадачливых «дачников» — второго отыскали уже на достаточном отдалении от места преступления, по приметам, которые сообщила потерпевшая. Возбуждено уголовное дело…