Детские лагеря в Чувашии откроются 1 июля

Детский оздоровительный сезон в этом году начнется с 1 июля. Все министерства, имеющие отношение к этой теме, должны вовремя представить и исполнить необходимые заявки. Следует обеспечить, прежде всего, высокую безопасность пребывания детей в местах отдыха, подчеркнул Олег Николаев.

О ходе подготовки к осуществлению ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Данные выплаты, предусмотренные Указом Президента страны от 20 марта, «уникальные по объему и охвату» — порядка 38 тыс. детей республики получат эти пособия. На нынешний год общий объем финансирования на данные цели составит 1,6 млрд рублей, размер выплаты — 4770 рублей. Она предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал.

Немаловажно, что для получения выплаты требуется только заявление. В предстоящем июне семьи получат их с перерасчетом начиная с 1 января 2020 года.