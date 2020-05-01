Гимназистка из Чувашии помогла провести российский праздник для выпускников

Шестиклассница новочебоксарской гимназии № 6 Мария Афанасьева стала одной из ведущих онлайн-марафона Минпросвещения России, посвященного последнему школьному звонку.

Виртуальный праздник выпускников прошел вчера на страничке министерства ВКонтакте и объединил школьников и учителей со всех уголков России. Как сообщили «СЧ» в пресс-службе Российского движения школьников, наша шестиклассница отлично справилась со свой задачей и вместе с основным ведущим Иваном Карповым в течение часа вела прямой эфир, задавала вопросы гостям марафона. Кроме нее, соведущими праздника стали еще пять школьников из регионов страны. Сама Маша, кстати, активистка Российского движения школьников, и уже дважды становилась финалисткой проводимого РДШ конкурса «Лига ораторов».