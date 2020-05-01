Утвержден план поэтапного снятия ограничений в Чувашии

21 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал план поэтапного снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Чувашии.

Так, I этап предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами (кроме непродовольственных товаров первой необходимости) с площадью торгового зала до 400 кв. метров при условии наличия отдельного наружного входа в объект торговли и нахождения в торговом зале не более 1 человека на 4 кв. метра площади.

На II этапе откроются магазины, торгующие непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 кв. метров, а также иных форматов торговли, включая уличные, при условии наличия отдельного наружного входа в объект торговли и нахождения в торговом зале не более 1 человека на 4 кв. метра площади. Также на II этапе откроются некоторые образовательные организации.

На III этапе откроются все образовательные учреждения, библиотеки, архивы, музеи, кинотеатры. В обычном режиме заработают многофункциональные центры, спортивные объекты. Предприятия общественного питания откроются для посетителей при условии установки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров. Заработают все организации сферы торговли и услуг, в том числе СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны. Для посетителей откроются парки, скверы и иные места отдыха. Регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам будут осуществляться без использования пропуска. Откроются пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, оздоровительные детские лагеря. Будет возобновлено проведение культурно-массовых, просветительских и иных зрелищных мероприятий с массовым пребыванием людей.

На всех этапах соблюдаются следующие условия:

— режим самоизоляции граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска;

— сохранение дистанционного режима работы, если это не нарушает функционирование предприятий, или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционном режиме работы граждан из групп риска;

— использование средств индивидуальной защиты органов гражданами при нахождении в общественном транспорте, такси, в местах массового скопления, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ;

— использование средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками организаций на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия посторонних лиц;

— соблюдение дезинфекционного режима;

— соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах.

Отметим, что мероприятия I–III этапов реализуются при условии выполнения показателей, установленных методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г. МР 3.1.0178-20.