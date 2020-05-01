Юный хоккеист из Новочебоксарска сдал ГТО прямо дома

Выполнять нормы ГТО можно и в условиях самоизоляции. Это подтвердил игрок детской хоккейной команды «Сокол — 2011» Семен Чумак (тренер Игорь Михеев). Юный хоккеист победил во втором этапе всероссийского онлайн-конкурса #яГоТОв.

На конкурс, который проводит Минспорта России и федеральный оператор комплекса ГТО, нужно было отправить видеоролик с выполнением пяти базовых упражнений комплекса, наиболее подходящих для дома. Из Чувашии заявок поступило много, что позволило республике войти в десятку самых активных регионов.

Онлайн-конкурс продолжается. До 1 июня нужно разместить ролик в соцсетях с хэштегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника. Он присваивается после регистрации на официальном интернет-портале www.GTO.ru.