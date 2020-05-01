Юный хоккеист из Новочебоксарска сдал ГТО прямо дома

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выполнять нормы ГТО можно и в условиях самоизоляции. Это подтвердил игрок детской хоккейной команды «Сокол — 2011» Семен Чумак (тренер Игорь Михеев). Юный хоккеист победил во втором этапе всероссийского онлайн-конкурса #яГоТОв.

На конкурс, который проводит Минспорта России и федеральный оператор комплекса ГТО, нужно было отправить видеоролик с выполнением пяти базовых упражнений комплекса, наиболее подходящих для дома. Из Чувашии заявок поступило много, что позволило республике войти в десятку самых активных регионов.

Онлайн-конкурс продолжается. До 1 июня нужно разместить ролик в соцсетях с хэштегами #яГоТОв, #тренируйсядома, #спортнормажизни и 11-значным уникальным идентификационным номером участника. Он присваивается после регистрации на официальном интернет-портале www.GTO.ru.

Опубликовано: 21 мая 2020 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
Чебоксары претендуют на звание «Города трудовой доблести»
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Кордодрому в Новочебоксарске быть. Но споры вокруг него не утихают

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.