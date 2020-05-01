В Янтиковском районе нетрезвый полицейский совершил ДТП с мотоблоком

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского — водителя группы обслуживания (следственно-оперативной группы) дежурной части ОМВД России по городу Канашу.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. По версии следствия, летом прошлого года днем на автодороге в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района ехавший на машине полицейский не справился с управлением и допустил столкновение с мотоблоком. В результате ДТП водитель мотоблока тяжко пострадал. В ходе разбирательства по делу у полицейского были установлены субъективные признаки состояния алкогольного опьянения. Дело направлено в суд. В СУ СКР сообщили, что после происшествия обвиняемый был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.