В Чебоксарах проверили торговые точки на предмет соблюдения правил безопасности

Мобильные группы проверили, как в торговых точках Чебоксар соблюдают правила по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции

На прошлой неделе горожанам напоминали — носить маски в магазинах и общественном транспорте теперь обязательно. А следуют ли этому правилу сами продавцы? Под прицелом проверяющих оказались и продуктовые супермаркеты, и салоны связи — все, кто обслуживают покупателей.

У дверей торговых учреждений все по правилам: магазины встречают клиентов объявлением: «Вход без масок запрещен». И обработать руки антисептиком до и после покупки можно было во всех проверенных торговых точках. Сотрудники городской администрации вместе с полицейскими напомнили о новых правилах продавцам. Проверка показала, что и труженики прилавка, и все, кто пришел за покупками были в масках.

Но в одном из супермаркетов продавцы пожаловались — не все горожане серьезно относятся к новым требованиям: на просьбу надеть маску от кого-то можно услышать и грубый ответ. Однако настаивать на соблюдении новых санитарных норм надо — иначе накажут самих тружеников прилавка.

В ходе рейда в одном из сетевых магазинов кассир обслужила покупателя, не надевшего маску — и на директора магазина тут же был составлен протокол об административном правонарушении. Результатом рейда в этот день стало 5 протоколов на юридических лиц.

КСТАТИ

И в троллейбусе не забываем о масках…

Вчера мобильные группы проверили, как соблюдают меры по защите от коронавирусной инфекции и в общественном транспорте. Особое внимание не только к пассажирам, но и к водителям. Как оказалось, те, кто управляет автобусами и маршрутками, лучше осведомлены о санитарных нормах, нежели те, кто за рулем троллейбусов. Некоторые водители «рогатых» не имели запасных масок, и даже не знали, через какое время должна проводиться дезинфицирующая обработка транспорта. За разъяснениями — почему работники не получили полную информацию — проверяющие отправились в Чебоксарское троллейбусное управление. Что касается самих пассажиров, рейд показал, что большинство из них ответственно относятся к требованию надеть маску. Конечно, встречались и те, кто надеется на русский авось и передвигается без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Всех их предупредили и отправились вновь по торговым центрам…

Начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства городской администрации Фасиха Солдатова совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии шаг за шагом изучали все территории. Отделы Дома мод работали на вынос. А вот в торговом центре «Детский» выяснилось, что работает отдел детской одежды, разрешение на открытие которого не выдавалось. Индивидуального предпринимателя попросили приостановить деятельность и составили акт. Поймали нарушителей и у центрального рынка. Расположившиеся у забора продавцы, как и прежде, несанкционированно торговали косметикой и парфюмерией. Увидев проверяющих и журналистов, все они спешно начали убирать товар. На торговцев были составлены акты.

Администрация города напоминает: при нарушении правил ограничительных мероприятий предусмотрены штрафы: на физических лиц — от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тыс. рублей.

Фото Анастасии Ковалевой:

Мобильные группы выезжают на проверки в каждый район города. В центре внимания — предприятия торговли, общественные места, транспорт.