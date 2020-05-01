Для самозанятых будет введен налоговый режим

С таким заявлением врио Главы Чувашской Республики выступил 18 мая в ходе еженедельного совещания.

«В рамках своего последнего выступления Президент озвучил достаточно серьёзные меры поддержки граждан, которые являются самозанятыми. На сегодняшний день 23 региона охвачены такими режимами налогообложения. Но с 1 июля каждый регион получает право вступить в их ряды. В связи с этим поручаю Минэкономразвития и Минфину Чувашской Республики проработать данный вопрос в скорейшем порядке. В случае необходимости разработать соответствующий законопроект, внести его в Госсовет и принять, если необходимо, в более ускоренном порядке», – сказал Олег Николаев.

Напомним, Президент России Владимир Путин 1 апреля этого года подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход – налоговый режим для самозанятых.

Данный режим налогообложения предоставляет самозанятым право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Преимущества режима самозанятости: регистрация в режиме онлайн, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники, а также налоговая ставка в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.