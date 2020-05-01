Для самозанятых будет введен налоговый режим

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С таким заявлением врио Главы Чувашской Республики выступил 18 мая в ходе еженедельного совещания.

«В рамках своего последнего выступления Президент озвучил достаточно серьёзные меры поддержки граждан, которые являются самозанятыми. На сегодняшний день 23 региона охвачены такими режимами налогообложения. Но с 1 июля каждый регион получает право вступить в их ряды. В связи с этим поручаю Минэкономразвития и Минфину Чувашской Республики проработать данный вопрос в скорейшем порядке. В случае необходимости разработать соответствующий законопроект, внести его в Госсовет и принять, если необходимо, в более ускоренном порядке», – сказал Олег Николаев.

Напомним, Президент России Владимир Путин 1 апреля этого года подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход – налоговый режим для самозанятых.

Данный режим налогообложения предоставляет самозанятым право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Преимущества режима самозанятости: регистрация в режиме онлайн, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники, а также налоговая ставка в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Опубликовано: 18 мая 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.