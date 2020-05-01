4136 медработников получили стимулирующие выплаты за апрель в полном объеме

Чувашия получила из федерального бюджета 333,5 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам за дополнительную нагрузку и особые условия труда.

И.о. министра финансов Михаил Ноздряков на еженедельном совещании у врио Главы Чувашии сообщил, что выплаты за апрель доначислены в полном объеме, частично перечислены за май.

«Вчера завершились основные платежи. Сегодня уточняется факт поступления средств на банковские карточки, чтобы удостовериться, до всех ли они дошли», – пояснил Михаил Ноздряков.

Олег Николаев поручил должным образом проинформировать работников о выплатах: чего и в каком объеме ожидать, когда и как все будет организовано.

Аналогичные выплаты в скором времени должны получить и работники социальных учреждений. Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова доложила о подготовке всех необходимых расчетов для начисления выплат за особый режим работы соцработникам, трудящимся в режиме изоляции в 14-дневной смене, чтобы без задержек перечислить деньги сразу после поступления соответствующего трансферта из федерального бюджета.