На сбежавшую из больницы пациентку с коронавирусом завели уголовное дело

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении женщины, сбежавшей из больницы с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В ходе проверки установлено, что 43-летняя горожанка в нынешнем апреле с коронавирусным диагнозом поступила в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. И сразу была предупреждена, что при таком опасном инфекционном заболевании необходимо исключить контакты с другими людьми. Также женщине было запрещено покидать лечебное учреждение до полного выздоровления. Однако шестого мая она самовольно ушла оттуда. В тот же день злоумышленницу задержали и вновь поместили в госпиталь.

В МВД по Чувашии, куда были направлены материалы прокурорской проверки, возбудили уголовное дело — за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей.