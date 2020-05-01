Врио Главы Чувашии Олег Николаев поздравил жителей республики с Международным днём семьи

Чувашский народ всегда хранил и почитал семейные узы. «Ӑҫта юрату, унта ҫутӑ» («Где любовь, там и свет»), – говорили наши предки. Крепкие семейные союзы являются примером истинной любви и вызывают глубокое уважение. Они были и остаются залогом нравственного развития общества, опорой государства в деле воспитания достойных граждан.

В непростое время борьбы с коронавирусом правительство страны уделяет приоритетное внимание поддержке семей. Благодаря решениям Президента России Владимира Владимировича Путина дополнительные выплаты получат 27 миллионов детей, в том числе дети Чувашии. Это станет заметным подспорьем для тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию.

Уважаемые соотечественники, в Международный день семьи желаю вам добра, домашнего тепла и благополучия!

Счастья, мира и любви вашим семьям!