Неплатежи ООО «Трансэнергопром» ставят под угрозу надёжность и качество энергоснабжения всех потребителей Чувашской Республики

С 01 мая 2019 года, в целях снабжения электроэнергией предприятий Концерна «Тракторные заводы», ООО «Трансэнергопром», которое также входит в группу «Трансмашхолдинг», заключило договоры энергоснабжения с АО «Чувашская энергосбытовая компания». В период распространения коронавирусной инфекции компания приостановило оплату текущего потребления энергетикам. При этом предприятия Концерна отчитываются о новых рынках сбыта, увеличении объемов производства, объем потребления электроэнергии также сохраняется на прежнем уровне. Величина неисполненных обязательств ООО «Трансэнергопром» за полученную электрическую энергию для предприятий Концерна по состоянию на 12 мая 2020 составляет 271 млн.руб. При дальнейших неплатежах к 1 июня сумма долга достигнет 356 млн. рублей. «Нужно понимать, что все это ставит под угрозу надёжность и качество энергоснабжения всех потребителей Чувашской Республики», — отмечает исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.

Напомним, предприятия Концерна «Тракторные заводы» в период 2014-2019 гг. уже накопили существенную задолженность за электрическую энергию, которая на текущий момент составляет 1 670 млн.руб., при этом договоры энергоснабжения расторгнуты с 01.05.2019. Совокупный долг в отношении снабжения энергоресурсами предприятий Концерна с учетом неплатежей ООО «Трансэнергопром» достиг 1 941 млн.руб. Огромная дебиторская задолженность и длительные неплатежи предприятий Концерна «Тракторные заводы» ставят под угрозу выполнение Чувашской энергосбытовой компанией своих обязательств перед сетевыми и генерирующими компаниями. Сложившаяся ситуация может привести к потере статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Чувашии, а также к банкротству Чувашской энергосбытовой компании.