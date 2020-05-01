Состоялось заседание правительства республики

На сегодняшнем очередном заседании Кабинета министров Чувашии под председательством врио Главы Олега Николаева утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за минувший первый квартал.

По докладу вице-премьера – и. о. министра финансов Михаила Ноздрякова, по доходам бюджет исполнен в объеме 14,9 млрд. рублей, в том числе по собственным – в объеме 6,9 млрд. рублей, по расходам – в сумме 10,1 млрд. рублей. Профицит составил 4,8 млрд. рублей. На 1 мая исполнение по доходам составило 20, 5 млрд. рублей. В течение апреля наблюдалось снижение поступлений по ряду налогов, в то же время на 31% выросли безвозмездные поступления из федерального бюджета.

На заседании Кабмина принято также постановление об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и организаций ЖКХ в предстоящий осенне-зимний период. Проект документа представил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. Другим постановлением установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения республики за первый квартал этого года.

Рассмотрены и другие вопросы, касающиеся внесения изменений в действующие правительственные документы.