Дальше 50 километров автобусы не поедут

С 12 мая в Чувашии вновь приостановлены все междугородные пассажирские перевозки. Как сообщают в Минтрансе республики, соответствующие поправки врио Главы Чувашии внес в указ от 3 апреля — в связи с тем, что за прошедшие майские праздники резко увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. К междугородным, напомним, относятся все автобусные рейсы, следующие на расстояние более 50 километров, например, до Алатыря, Порецкого, Ядрина и так далее. В то же время автобусы пригородного сообщения продолжат перевозки, причем по старому расписанию, без ограничений по времени. Но для выхода на маршрут водителям обязательно надо иметь пропуск и средства индивидуальной защиты, в салоне автобуса необходимо регулярно проводить санобработку дезинфицирующими средствами, и пассажиров в нем много быть не должно — не более 50% от общей вместимости.